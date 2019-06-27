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خسر أزرق الناشئين (تحت 15 عاماً) رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بتركيا أمام نظيره العماني بنتيجة 1-3، وهي النتيجة ذاتها التي خسرها الفريق أمام عمان في المباراة السابقة يوم الجمعة الماضي. وغادر وفد الأزرق أمس إلى عمّان لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل. وسبق لأزرق الناشئين أن فاز على نادي إتش دي سبور التركي بنتيجة 4-2، وعلى نادي كورفيز جينكليربيلسي بنتيجة 3-0.

وأكد مدرب المنتخب إبراهيم عبيد أن اللاعبين وقعوا في بعض الأخطاء الفردية التي تسببت في هذه الخسارة، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تلافي الأخطاء قبل انطلاق البطولة، خصوصاً أن المنتخب سيغيب عن الجولة الافتتاحية ويخوض أولى مبارياته يوم 3 يوليو المقبل أمام العراق، ثم يواجه السعودية بعدها بيومين.

ويخوض أزرق الناشئين اليوم تدريباً خفيفاً، على أن تكون التمرينات على فترتين ابتداءً من غد الجمعة.

