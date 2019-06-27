loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أزرق الناشئين» خسر من عمان وغادر إلى الأردن


خسر أزرق الناشئين (تحت 15 عاماً) رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بتركيا أمام نظيره العماني بنتيجة 1-3، وهي النتيجة ذاتها التي خسرها الفريق أمام عمان في المباراة السابقة يوم الجمعة الماضي. وغادر وفد الأزرق أمس إلى عمّان لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل. وسبق لأزرق الناشئين أن فاز على نادي إتش دي سبور التركي بنتيجة 4-2، وعلى نادي كورفيز جينكليربيلسي بنتيجة 3-0.
وأكد مدرب المنتخب إبراهيم عبيد أن اللاعبين وقعوا في بعض الأخطاء الفردية التي تسببت في هذه الخسارة، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تلافي الأخطاء قبل انطلاق البطولة، خصوصاً أن المنتخب سيغيب عن الجولة الافتتاحية ويخوض أولى مبارياته يوم 3 يوليو المقبل أمام العراق، ثم يواجه السعودية بعدها بيومين.
ويخوض أزرق الناشئين اليوم تدريباً خفيفاً، على أن تكون التمرينات على فترتين ابتداءً من غد الجمعة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة