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«الطاولة» يشارك في «عمومية غرب آسيا»


يشارك رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس وأمين الصندوق أنور الكندري في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا والذي سيعقد يوم غد في العاصمة الاردنية عمان بحضور رئيس اتحاد دول غرب آسيا ورئيس الاتحاد الأردني فواز الشرابي ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والقطري خليل المهندي، ويتناول جدول الأعمال مناقشة النظام العام والخطة المستقبلية لاتحاد دول غرب آسيا بالإضافة إلى جدول البطولات المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.  
وأعرب الدبوس عن سعادته بهذه الدعوة لاسيما وأنها تأتي كأول حضور كويتي رسمي للاتحاد بعد رفع الإيقاف الدولي عنه، مؤكدا أن مجلس الإدارة يضع نصب عينيه تطوير كرة الطاولة على المستويين الإداري والفني من خلال المشاركة في أغلب البطولات الإقليمية والدولية.


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