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تفوق المنتخب الوطني على منافسه السنغافوري بنتيجة 2 - 1 أمس في انطلاق مشواره في تصفيات بطولة كأس العالم للتنس للرجال (كأس ديفيز) المقامة حالياً في سنغافورة وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي. وكانت قرعة التصفيات وضعت الكويت في المجموعة (A) القوية التي تضم كلاً من سريلانكا وفيتنام وسنغافورة صاحبة الأرض بينما ضمت المجموعة (B) كلاً من قطر وإيران وسورية وماليزيا.

وفاز اللاعب عبد الله مقدس على السنغافوري شهيد علم بنتيجة 6-2 ، 7-6 ، 6-2 في مباراة الفردي الأولى ،فيما فاز اللاعب محمد الغريب على لاعب سنغافورة هاو يوان 7- 5، 4 -6، و6 -2.

وفي مباراة الزوجي خسر ثنائي الكويت عبد الرحمن العوضي وعيسى قبازرد أمام ثنائي سنغافورة جينسين هيو وروي هوبس 3 6 و2 6. وبذلك تكون نتيجة اللقاء فوز الكويت على سنغافورة بنتيجة 2-1. وفي اتصال هاتفي هنأ الشيخ أحمد الجابر رئيس اتحاد اللعبة رئيس الوفد فالح العتيبي وكابتن الفريق عادل الشطي واللاعبين محمد الغريب وعبدالله مقدس وعبدالرحمن العوضي وعيسى قبازرد، مشيدا بهذا الفوز المهم على سنغافورة في بداية لقاءات التصفيات وحثهم على بذل قصارى جهودهم في اللقاءات القادمة من أجل تأهل الكويت للمجموعة الثانية.

فيما أعرب العتيبي عن سعادته بهذا الفوز الغالي على منتخب سنغافورة على أرضه ووسط جمهوره، مشيدا بمستوى البطولة كما شكر اللاعبين على الأداء المتميز وحثهم على مواصلة الجهود لتحقيق أفضل نتيجة في البطولة.

