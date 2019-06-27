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توج فريق نظارات الجميل بلقب دورة الرقعي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره فريق ميلان بركلات الترجيح 3-2، إثر التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

وعقب المباراة التي اقيمت على ملعب الرفاعي برعاية مستوصف المنقف، وشهدت قمة الإثارة والحماس بين اللاعبين، قدم فيصل الحمد الميداليات والكأس لصاحب المركز الأول فريق نظارات الجميل، وهنأهم بالفوز، فيما أشاد مدير عام مستوصف المنقف محمد الشامري بالمستوى الفني والتنافسي الذي ظهر في البطولة وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص، ومشددا في الوقت ذاته على اهمية الأنشطة الرياضية الشبابية وضرورة استمرارها ودعمها.

ومثل الفريق البطل «نظارات الجميل» كل من اللاعبين: محمد الشامري، حمود الشريفي، عبدالرزاق الرفاعي، خالد سعدون، سعود ضميد، جراح شخير، يوسف الشريفي،بندر الفضلي، احمد العنزي، والحارس بدير .

