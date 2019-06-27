محلية

هل بدأت الأندية الرياضية بالتفكير بتطوير كرة القدم أكثر من اتحاد القدم؟ أين كان أعضاء الاتحاد من هذه الفكرة لتطوير اللعبة؟ هل لديهم التزامات أخرى غير التفكير بتطوير اللعبة؟ أسئلة كثيرة تتوارد للأذهان في كيفية تطوير الكرة الكويتية في ظل وجود هذا الاتحاد الذي ليس لديه رؤية مستقبلية واضحة لتطوير اللعبة؟ فطرح فكرة السماح لمواليد الكويت بالمشاركة في بطولات الاتحاد من سن محددة من شأنه بالطبع رفع مستوى اللعبة... فمن يشاهد البطولات العالمية ودخول العولمة في نظمها أكبر الأثر في تقدم مستوياتهم الفنية من هؤلاء اللاعبين (غير المواطنين أو المجنسين)... فأنت لست مجبراً أن تشاركهم بالمنتخبات إذا توفر لك الأفضل من الكويتيين ولكن لنقارن المستويات الفنية لبعض اللاعبين الوافدين أو البدون من مواليد الكويت مع اللاعبين الأجانب الذين يأتون على بند المحترفين... ستجد فيهم مواهب رياضية صنعوا في الكويت (made in Kuwait) وهم في المدارس أو الأكاديميات الكروية وهم مقيمون مع أولياء أمورهم ولا يحتاجون لسكن أو تعليم لأنهم يلاقونها من غير أي تعقيدات؟ فكما تهتم فيهم الحكومة لماذا لا نعطيهم الفرصة للمشاركة في بطولاتنا الرياضية لرفع مستوى التنافس فيما بينهم في كرة القدم وحتى في الألعاب الأخرى خصوصا الفردية، وطالما سمحنا بالقرار التعسفي في السماح لتسجيل خمسة لاعبين غير مواطنين فما المانع من السماح لمواليد الكويت أن يكونوا من ضمن هؤلاء الخمسة؟

فشكرا للنادي العربي الذي تزعم طرح هذه الفكرة وأتمنى أن يوافق الاتحاد على هذا الطلب من الأندية التي تريد أن يكون لديها قاعدة فنية قوية لإعداد فرقها (الوطنية) وهذا ليس صك سماح بأن يتحول الملعب لهذه الفئة فقط ولكنه تقع المسؤولية على الجهاز الفني في اختيار الموهوبين من هؤلاء الوافدين فقط ... والله من وراء القصد.

