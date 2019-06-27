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دوليه

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استبعاد وردة لأسباب انضباطية


استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم امس لاعب المنتخب عمرو وردة من معسكر الفراعنة المشارك راهنا في كأس أمم إفريقيا على ارضه لاسباب انضباطية.
وجاء في بيان الاتحاد: «قرر رئيس الاتحاد المصري المشرف العام على المنتخب الوطني هاني أبو ريدة استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».
ويأتي استبعاد وردة على اثر حديث دار بينه وبين عارضة ازياء مصرية على انستغرام واتهمته قبل ايام قليلة بالتحرش بها، ثم تداول شريط فيديو فاضح نسب اليه امس على مواقع التواصل الاجتماعي.


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