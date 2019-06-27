دوليه

تشتعل المنافسة اليوم بين الجزائر والسنغال في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية والتي تشهد لقاء آخر بين كينيا وتنزانيا، في حين تلعب مدغشقر ضد بوروندي لحساب المجموعة الثانية.

وستكون مباراة ثعالب الصحراء مع أسود تيرانغا فاصلة في تحديد متصدر المجموعة، على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في العاصمة المصرية، فالمنتخبان قدما في الجولة الأولى عرضا قويا، أفضى الى فوز كل منهما بالنتيجة ذاتها (2- 0): الجزائر على حساب كينيا، والسنغال على حساب تنزانيا.

وستشكل مباراة اليوم، فرصة أولى للسنغالي ساديو مانيه نجم ليفربول الإنكليزي للمشاركة في النسخة الحالية من البطولة بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف، وبدء سعيه لقيادة منتخب بلاده الى لقبه الأول في البطولة في مشاركته الـ15.

في المقابل، يأمل الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي وأفضل لاعب إفريقي في 2016، في أن يسهم في قيادة الجزائر الى لقبها الثاني بعد 1990 على أرضها.

وحققت الجزائر بداية قوية في نسخة 2019، تمكنت عبرها من طي صفحة الانطلاقات غير الموفقة في البطولة، والتي أفضت لخروجها من الدور الأول في اثنتين من المشاركات الثلاث الأخيرة (2017 و2013، وبلغت ربع النهائي في 2015). وقال محرز : «نعرف أننا خلال 20 عاما لم نفز سوى مرة واحدة في المباراة الأولى. أردنا أن نبدأ بشكل جيد وتمكنا من تحقيق ذلك».

وقدم المنتخب الجزائري عرضا قويا في مباراته الأولى لاسيما في الشوط الأولى، ارتكز على تعاون مثمر في خط المقدمة بين محرز وسفيان فغولي ويوسف البلايلي وبغداد بونجاح الذي سجل الهدف الأول للمنتخب من ركلة جزاء، قبل أن يضيف محرز هدف الاطمئنان.

وعلى رغم تواجد العديد من الأسماء البارزة في المنتخب وتمتعه بتشكيلة تعد من الأفضل منذ أعوام، شدد المدرب جمال بلماضي على محورية الأداء الجماعي بالنسبة الى الفريق، وعدم الاتكال على الأسماء أو المهارات الفردية.

في المقابل، ستكسب السنغال عودة مانيه الى صفوف المنتخب، وهو الذي أنهى الموسم المنصرم في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، تساويا مع زميله المصري محمد صلاح، والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ.

وقال مدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي بعد الفوز السنغالي: «نحن في 2019، علينا الكف عن التفكير بالماضي. نريد أن نكتب قصتنا الخاصة أيضا. الآن فزنا بالمباراة الأولى وسنركز على المباراة الثانية التي ستكون صعبة جدا لأن الجزائر مرشحة أيضا للقب».

وتابع «علينا أن نحضر بشكل جيد لنكون مستعدين بنسبة 200%».وستكون المباراة الثالثة تواليا بين المنتخبين في دور المجموعات لأمم إفريقيا بعد 2015 (فازت الجزائر 2 - 0) و2017 (تعادلا 2-2).

وفي المباراة الثانية في المجموعة عينها تسعى كل من تنزانيا وكينيا الى تحسين الصورة الباهتة التي ظهر عليها طرف في الجولة الأولى، على امل حجز بطاقة في الدور الثاني، وقال مدرب تنزانيا إيمانويل أمونيكي عقب الخسارة الاولى «افتقدنا الخبرة والنوعية اللتين تتمتع بهما السنغال، ارتكبنا العديد من الأخطاء».

وانتزعت مدغشقر في مشاركتها الأولى نقطة ثمينة من غينيا بتعادل 2-2 في المباراة الأولى، وتسعى للبناء عليها عندما تلتقي بوروندي الوافدة الجديدة مثلها، والتي خسرت أمام نيجيريا في الجولة الأولى بهدف نظيف.قدم المنتخبان عرضا لا بأس به في الجولة الأولى، وحتى مدغشقر الخاسرة كانت قريبة من انتزاع نقطة من نيجيريا المتوجة ثلاث مرات والعائدة للمرة الأولى منذ لقبها الأخير عام 2013، لكن المهاجم البديل أوديون إيغهالو تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

