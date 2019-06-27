دوليه

اقتنص منتخب بنين نقطة ثمينة في بداية مشواره بكأس أمم أفريقيا،بعد تعادله مع نظيره الغاني 2 - 2 اول من امس، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة التي شهدت فوز الكاميرون على غينيا يساو 2 0.

وتقدم منتخب بنين بهدف عن طريق مايكل بوتي بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ليسجل أسرع هدف في هذه النسخة من المسابقة حتى الآن.

وفي الدقيقة التاسعة سجل المنتخب الغاني هدف التعادل عن طريق أندري أيوا، قبل أن يسجل شقيقه جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 42.وعانى المنتخب الغاني من النقص العددي بعد طرد مدافعه جون بوي لتلقيه الإنذار الثاني، قبل أن تتلقى شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق بوتي الذي أصبح أول لاعب في تاريخ بنين يسجل هدفين في مباراة بكأس الأمم الأفريقية.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحتلا المركز الثاني والثالث خلف المتصدر منتخب الكاميرون صاحب الثلاث نقاط.

بدأت المباراة بهجوم غير متوقع من منتخب بنين الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، حيث حاول منذ البداية فرض سيطرته على المنتخب الغاني الذي بدا حذرًا في بداية اللقاء.وفي الدقيقة الثانية تقدم المنتخب البنيني عن طريق لاعبه بوتي الذي توغل وراوغ ليمار أوجوبيني مدافع غانا ثم أودع الكرة في شباك الحارس الغاني ليعلن تقدم منتخب بلاده بالهدف الأول.بعد الهدف بدأ المنتخب الغاني في محاولاته للعودة إلى المباراة مبكرًا، قبل أن يمر الوقت ويجد نفسه في مأزق حقيقي، بينما نظم منتخب بنين صفوفه من أجل الحفاظ على تقدمه.وفي الدقيقة التاسعة سجل أندري أيوا هدف التعادل لمنتخب غانا بعد أن تسلم الكرة داخل منطقة جزاء بنين، ليسددها ذكية على يسار الحارس فابيان فارنول، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا برصيد تسعة أهداف، متفوقا على زميله جيان أسامواه صاحب الأهداف الثمانية.وبعد تعادل الفريقين في النتيجة، غلب الأداء البدني على الشكل العام للمباراة، حيث اعتمد كلاهما على الدفاع بقوة وبناء الهجمات بحذر وبطء في الوقت ذاته. وخسر المنتخب الغاني أول تغييراته في المباراة في الدقيقة 35، حينما اضطر المدرب كواسي أبياه إلى إقحام اللاعب صامويل اوسو بدلًا من توماس أيبونغ الذي تعرض للإصابة.وسدد أوسو كرة قوية ولكن بدون تركيز على مرمى بنين في الدقيقة 38، بينما بدا الإرهاق واضحًا على لاعبي بنين الذين عانوا من الضغط الهجومي الكبير من الجانب الغاني على مرماهم.وفي الدقيقة 42 عاد المنتخب الغاني ليسجل الهدف الثاني عن طريق جوردان ايوا بعد أن تسلم الكرة بذكاء خارج منطقة جزاء بنين، ليشق طريقه بنجاح صوب منطقة الجزاء ويسدد في أعلى مرمى بنين محرزًا الهدف الثاني.ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، لينتهي بتقدم المنتخب الغاني .ومع بداية الشوط الثاني عاد المنتخب الغاني للسيطرة مجددًا على أحداث المباراة، لكنه تلقى ضربة موجعة بعد طرد لاعبه جون بوي الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية ليخرج في الدقيقة 55.

ولم تتوقف المصاعب عند حد الطرد فقط، بل تعرض اللاعب البديل صامويل أوسو لإصابة ليخرج على أثرها من المباراة ويحل بدلًا منه جوناثان مينساه.وفي الدقيقة 62أسفر ضغط بنين عن هدف التعادل عن طريق بوتي مرة أخرى بعد جملة تكتيكية رائعة من الفريق البنيني بعد تنفيذ ضربة ركنية سريعة لتصل إلى بوتي الذي وضعها في شباك غانا.وفي الدقيقة 69 أنقد فارنول مرمى بنين من هدف ثالث للمنتخب الغاني، بعد تسديدة قوية من توماس بارتي.ومرت الدقائق بدون جديد على مستوى تسجيل الأهداف، حيث حاول المنتخب البنيني الحفاظ على النتيجة، بينما حاول المنتخب الغاني دون جدوى تسجيل هدف ثالث يضمن به النقاط الثلاث.ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل.

