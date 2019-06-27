دوليه

صرح مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي أن المباراة المرتقبة ضد السنغال اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ، ستكون «مهمة لكن غير حاسمة».

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي امس: «المباراة ضد السنغال ينتظرها الجميع بالطبع لأنها تجمع بين منتخبين يتمتعان بقدرات .. وحققا بداية جيدة، وفي صفوف كل منهما لاعبون معروفون على المستوى الدولي»، أبرزهما قائد الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، والسنغالي ساديو مانيه نجم ليفربول.

وأضاف بلماضي: «لكنها تبقى مباراة ضمن المجموعة، وستليها مباراة ثالثة»، مشددا على أن لقاء السنغال والجزائر «دائما ما يكون جميلا، فيه الكثير من النوعية، وغالبا ما يكون متوازنا .. هي مباراة مهمة لكن غير حاسمة».

وتابع: «ما زالت لكل طرف كلمة ليقولها .. تتبقى مباراة بعد هذه»، أي في الجولة الثالثة التي تجمع الجزائر مع تنزانيا في الأول من يوليو، وتزامنا مع لقاء السنغال وكينيا.ورأى بلماضي أن لقاء اليوم «ليس حتى مباراة نهائية للمجموعة».

وافاد: «بالطبع نحن راضون عن الفوز الأول»، مشددا في الوقت عينه على أن ذلك لم يؤد الى «نشوة» في صفوف ثعالب الصحراء، بل أن المنتخب يدرك أنه سيلاقي في المباراة المقبلة «فريقا كبيرا .. وعلينا أن نكون جاهزين بنسبة 200 في المئة».

وتابع «أدرك أن ما ينتظرنا لقاء صعب جدا جدا»، مفضلا عدم الالتفات من الآن الى حسابات الصدارة لأن الأهم «هو المباراة المقبلة .. وبعدها ستحصل الأمور كما تحصل. لا فائدة من الإفراط في الحسابات».