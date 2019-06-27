دوليه

أكد الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للمنتخب الكاميروني أن الجولة الأولى في البطولات المجمعة غالبًا ما تكون صعبة.

وجاءت هذه التصريحات عقب فوز المنتخب الكاميروني على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد اول من امس في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.وقال سيدروف خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنهم واجهوا صعوبة في الشوط الأول أمام غينيا بيساو ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني.

وأضاف: «أشعر بالرضا للفوز والذى سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادئ فقد واجهنا فريق غينيا المنظم ولم تكن مباراة سهلة كما تصورها البعض».وأوضح: «عندي أمل أن يوافق الاتحاد الأفريقي على استبدال لاعبنا جويل تاجوى بعد أن قدمنا التماسا ثانيا بعدما رفض الالتماس الأول».

