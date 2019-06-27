دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد في قضية انشاء عيادة وصيدلية ومستودع طبي في سرداب بعد انتشار فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بالغاء حكم الحبس 5 سنوات والغرامة 20 الف دينار لاسيويين عن تهم التخلص من نفايات طبية فيما قضت بحبسهم سنة مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار وغرامة 3000 دينار عن اتهامات تتعلق بجنحة فتح عيادة طبية، وأيدت براءة متهمين آخرين.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين الاول والثاني والثالث والخامس بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 20 ألف دينار مع ابعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وبغلق العيادة محل الواقعة وبراءة المتهمين الرابع والسادس بعد ان اتهمتهم النيابة العامة بجمع ونقل والتخلص من نفايات الرعاية الصحية بغير ترخيص من الجهات المعنية الناتجة عن عيادة طبية اسسوها واداروها بغير ترخيص وتخلصوا من نفايات الرعاية الصحية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للبيئة وكذلك انهم نفذوا مشروع عيادة لمزاولة مهنة الطب البشري ومهنة التمريض قبل اجراء دراسات تقي من المردود البيئي وادارة عيادة لمزاولة مهنتي الطب البشري والتمريض دون ترخيص من الجهة المختصة في سرداب عمارة لتقديم الخدمات الطبية لعمالة احدى الشركات مستخدمين آلات وعدداً طبية فضلاً عن مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وكذلك انشاء الصيدلية والعيادة ومستودع طبي في سرداب في مخالفة للقانون ودون موافقة البلدية. في حين اكد دفاع المتهمين انتفاء اركان الاتهام بخاصة بعد تمسك المتهمين منذ فجر التحقيقات بانكار الاتهامات ولاتوجد اي عمليات في العيادة وببطلان التحقيقات لعدم اختصاص نيابة العاصمة نوعيا بالتحقيق في جرائم البيئة ولعدم ضبط مخلفات طبية وبطلان تحريات المباحث وخلو اوراق القضية من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات حيث ان المتهمين مجرد موظفين في احدى الشركات ينفذون سياسة الشركة وليس لهم دور بالواقعة حتى تتم محاسبتهم عن عملهم.

كما ألغت المحكمة ذاتها حكم الامتناع عن النطق بعقاب محامية كويتية متهمة بتزوير شهادة الثالثة ثانوي من سورية وقضت بالبراءة لها بعد حضورها امام المحكمة وتقديمها شهادات التسلسل الدراسي وانها مارست بالفعل دراسة ثانوية واكملت دراستها الحقوقية وقدمت الشهادات عندما طلبت منها التعليم العالي عند اجراء معادلة شهادة الحقوق لتقضي لها بالبراءة في اول حكم من نوعه بالاستئناف.

