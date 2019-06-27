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قضت المحكمة الكلية الدائرة المدنية بالزام مواطن ومواطنة بأن يؤديا الى طليق المواطنة مبلغاً وقدره 20 ألف دينار تعويضا عن جميع الاضرار المادية والادبية التي اصابته من جراء فعلهما الغير مشروع بارتكاب افعال مخلة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن طليق المواطنة انه على سند من القول ان الادعاء العام اتهم المدعى عليهما الاول والثانية بأنهما حرض كل منهما الاخر على ارتكاب افعال الفسق والفجور والدعارة واسائة استعمال الهاتف، اذ قدم المدعي عليهما للمحاكمة لارتكابهما الجنح المؤثمة بالمواد الواردة بقيد الاتهام وقضي بالحبس والغرامة.

واضافت الشطي ان كل من احدث بفعله الخطأ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في احداثه الضرر مباشرا او متسببا، كانت المسؤولية المشار اليها تقوم بتقصير يبنى على اركان ثلاثة اهمها الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

وزادت فاطمة الشطي ان المدعى عليها الثانية «مواطنة» متزوجة من موكلي وكان يفترض عليها احترام العلاقة الزوجية وسمعتها وشرفها والالتزام بأحكام الدين والعادات والتقاليد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها قد اثبت وجود تبادل للرسائل والصور الفاضحة من المدعى عليها.

وكان الثابت للمحكمة ان المدعي قد الحقه ضرر مادي تمثل في تكبده مصارف ونفقات واتعاب محاماة وتعطيل وضياع لوقته بالذهاب الى المخفر اكثر من مرة بسبب فعل المدعى عليهما فان المحكمة تقدر مبلغ التعويض المقرر بمنطوق الحكم.

