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ألزمته بحسن السير والسلوك

إلغاء حبس مواطن 4 سنوات لحيازته الحشيش والامتناع عن عقابه


ألغت محكمة الجنايات المعارضة الحكم الصادر غيابيا بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه الفي دينار لحيازته الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه مع التزامه بحسن السير والسلوك. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكد به رجل الامن من انه وبتاريخ الواقعة الساعة الواحدة فجرا وأثناء قيامه بجولة أمنية في إحدى مناطق محافظة حولي ابصر مركبة يقودها المتهم بدون لوحات وبرفقته شخص فتوجه اليها فشاهد المتهم يقوم بالقاء عدد 2 علبة سوداء من النافذه لمخدر الحشيش والاخرى تحتوي على اقراص تثبت بالفحص انها لمؤثر عقلي، وبطلب اثباتاتهما والنزول من المركبة ابصر المتهمين بحالة ارتباك وتوتر وبحالة غير طبيعية وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بحيازتهما لها وبوجود اداة تعاط بدرج المركبة وانتهى الى ان المضبوطات تخص المتهمين بقصد التعاطي.


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