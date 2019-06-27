عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«إزالة ايران من الوجود» ردا على أي هجوم ضد مصالح أميركا، معتبرا أن القادة الإيرانيين «لا يفهمون إلا لغة القوة». ردا على تصريح طهران بأن العقوبات الجديدة أجهضت أي دبلوماسية.

لكن الرئيس الأميركي عاد امس ليعلن أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون سريعة، مجددا رغبته في تجنب المواجهة العسكرية. وقال ترامب لشبكة «فوكس» للأخبار الاقتصادية رداً على سؤال عما إذا كانت الحرب وشيكة «أتمنى ألا نخوض حرباً، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء... إذا حدث شيء فلن يدوم طويلا».

وكان ترامب كتب على تويتر قائلا إن «بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع.. أي هجوم من إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة.. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو».

من جهة ثانية، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة مستعدة لكل ما تريد إيران فعله. وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «أيا ما كانوا يريدون (الإيرانيون) فعله أنا مستعد.. عندما تكون إيران مستعدة فسوف يخبروننا».

في غضون ذلك أعلن اثنان من أعضاء الكونغرس الأميركي أنهما اقترحا تعديلا على الميزانية العسكرية لا يسمح للرئيس دونالد ترامب بشن عملية عسكرية ضد إيران. وطرح النائبان الديموقراطي رو حنا، والجمهوري مات غيتس تعديلا يمنع تمويل عمليات كهذه، علما بأن الكونغرس هو الجهة التي تسيطر بشكل كامل على جانب الإنفاق من الميزانية الأميركية.

وقال حنا «الأسبوع الماضي رأينا أن الرئيس ترامب كان قاب قوسين من ضرب إيران وجرّ الولايات المتحدة إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط كلفتها تريليون دولار»، في نقض لوعوده الانتخابية بالتخلص من الحروب المكلفة في الخارج.

بدوره أشار غيتس إلى أن «هذا التعديل يؤكد ما يعرفه ويؤمن به ترامب نفسه، وهو أن الحروب غير الشرعية التي لا هدف ولا نهاية لها لا تقوي أميركا بل تضعفها. لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتهديد السلم العالمي، لكن على الكونغرس أن يعمل بحزم من أجل أن يجري خوض أي عملية عسكرية وفقا لأحكام الدستور».

في المقابل أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي أمس أن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات الأميركية و»الإهانات» ضدها. ووصف خامنئي في خطاب نشر مكتبه مقتطفات منه الاقتراح الاميركي لاجراء مفاوضات مع ايران بأنه «خدعة» لنزع عناصر القوة الايرانية مضيفا انه «عندما فشل العدو في الوصول إلى هدفه بفرض الضغوط يقترح اجراء المفاوضات».

الى ذلك أكدت ايران أمس انها لا تسعى الى «الحرب مع أي دولة» متجهة كما يبدو نحو التهدئة بعد إصدار رد أول حازم على إعلان العقوبات الاميركية ذات الطابع السياسي بحق بعض قادتها على خلفية توتر متزايد في الخليج وحول الملف النووي الايراني. وتحادث الرئيس الايراني حسن روحاني هاتفيا مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وأكد له أن بلاده «لا تسعى الى الحرب مع أي دولة» ولاحتى مع الولايات المتحدة كما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا). لكن روحاني كرر التعبير عن خيبة أمل الايرانيين ازاء ما تعتبره طهران عدم تحرك الاوروبيين حول مسألة الملف النووي الايراني المبرم عام 2015 في فيينا والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في مايو 2018.

