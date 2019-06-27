عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعتبر علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أمس أنه «لا يمكن للولايات المتحدة التفوق على قوة إيران التكنولوجية» وذلك بسبب «التقنيات المتطورة» التي تملكها بلاده.

جاء ذلك في تصريح لبروجردي نقلته وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية، حيث قال «على الولايات المتحدة أن تدرك أن إيران تختلف عن أي بلد في المنطقة وأن قوة أميركا لا تكفي للتغلب على قوة إيران»، مرجعا ذلك إلى «إنجازات تقنية هائلة» حققتها بلاده.

وأكد المسؤول الإيراني أنه لا يمكن «للولايات المتحدة أن تنتهك الأراضي الإيرانية حتى من خلال طائراتها بدون الطيار فائقة التطور»، مضيفا «قبل ستة أعوام نجحت قواتنا المسلحة في إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية الصنع من طراز RQ7 بسلام وإعادة توجيه هندستها الداخلية. واليوم حاولوا التباهي بقوتهم العسكرية مرة أخرى من خلال إرسال طائرة بدون طيار فائقة التطور».

