عربيات ودوليات

موسكو- طهران- الوكالات: كشفت الخارجية الروسية أن موسكو تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر الكهرذرية الإيرانية مبررة ذلك بتصاعد التوتر في المنطقة، وفق حديث لسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة «نوفوستي» وردا على سؤال وجه إليه بهذا الخصوص قال إنه يتم النظر في هذا الأمر وأنها في دائرة اهتمام المعنيين بالأمر ولم يكشف عن تفاصيل أو إجراءات قد تتخذ.

وانتقد نائب وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة، وقال «إن كل المشاكل التي نواجهها، بما في ذلك في هذا المجال، لم تكن لتحصل لو مارست الولايات المتحدة سياسة أكثر مسؤولية، فهنا يكمن أصل كل المضاعفات الأخيرة»، على حد قوله.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي وذلك على خلفية إسقاط طهران طائرة مسيرة أميركية.

وقال مدير ادارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية امير كابولوف امس ان السلوك الاميركي ضد ايران «قاس ومغامر».ونقلت وكالة انباء «انترفاكس» عن كابولوف تحذيره في تصريح صحافي من عواقب لايمكن التنبؤ بها نتيجة للسياسة الاميركية ضد ايران، معربا عن اعتقاده بأن طهران ليست قادرة فقط على الصمود بل والرد على واشنطن كذلك. كما حذر كابولوف من ان اي حرب في المنطقة حتى وان كانت خاطفة ستؤدي الى تعطيل امدادات النفط في منطقة الخليج العربي والحاق الضرر بمصالح دول المنطقة جميعها.وقال ان العالم برمته سيعاني من عواقب اقتصادية وخيمة اذا اتخذ هذا النزاع طابعا طويل المدى.

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، امس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أنه لابد من ضم دول المنطقة إلى الاتفاق النووي مع إيران «لضمان نجاحه».وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن «إيران كانت أحد المواضيع التي بحثناها مع (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو خلال زيارته الإمارات»، كما أن «الموضوع الإيراني تم بحثه مع المسؤولين الروس».كما «تم بحث توسيع التعاون الدولي لحماية السفن في الممرات المائية»، مشدداً على أن الإمارات مهتمة «بإبقاء الممرات المائية المفتوحة». وتابع: «نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم، ولا نريد مزيدا من الاضطرابات ولا نريد مزيدا من القلق، نريد مزيدا من الاستقرار».

في سياق متصل، قال عبدالله بن زايد «تحدثنا مع المسؤولين الروس عن الهجمات الأخيرة في بحر عُمان. الهجمات على ناقلات النفط في بحر عُمان عمليات تخريبية». لكن عن الهجمات على ناقلات النفط قبالة الفجيرة قال الوزير الإماراتي «لا نستطيع توجيه الاتهام لأي دولة بخصوص الهجوم على السفن قبالة الإمارات».

من جهته، قال لافروف «روسيا مهتمة بخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي الهامة دوليا. وقد لفتنا الانتباه إلى المبادرة الروسية لخفض التصعيد في الخليج العربي»، معتبراً أنه «يجب على دول الخليج العربي تشجيع الحوار لتفادي العنف في المنطقة ورفض دفع المنطقة إلى سيناريوهات القوة».وتابع لافروف «يجب التوقف عن لهجة التصعيد وإطلاق الإنذارات في الأزمة بين طهران وواشنطن.. التصريحات القاسية والعقوبات الأميركية لا تشجع على إطلاق حوار مع إيران». واعتبر أنه «بالإمكان حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة بالحوار، حيث إن الحوار يساعد على حلحلة التناقضات والخلافات». لكنه تساءل «كيف يمكن لإيران الموافقة على الحوار في ظل العقوبات والشروط الأميركية؟».

