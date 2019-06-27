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طهران- الوكالات: أعلنت إيران اعتزامها تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام لمخزون اليورانيوم المحدد بموجب الاتفاق النووي وتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم اعتبارًا من اليوم.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، نقله التلفزيون الرسمي. وقال كمالوندي أن بلاده ستزيد كمية اليورانيوم المخصب، اليوم مع انتهاء الفترة التي حددتها للبلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي. وأضاف «الفترة التي أعطتها منظمة الطاقة الذرية بشأن تجاوز حد الـ300 كيلوغرام في انتاج اليورانيوم المخصب، والبالغة 10 أيام، تنتهي» الخميس وبيّن أن إيران ستسرع عمليات تخصيب اليورانيوم، وأن خطواتها تأتي في إطار الاتفاق النووي.

وفي 17 يونيو قال كمالوندي إن إيران ستتخطى مستوى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام في حال لم تتلق ردا من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015. واتخذت إيران تلك الخطوة، في مايو الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا القيام بمسعى جديد للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، رغم تهديد طهران بانتهاك أحد بنوده الأساسية، لكنهم ربما يقتربون من نهاية الطريق الدبلوماسي الذي بدأوه قبل أكثر من 15 عاماً.

