عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن استشهاد ضابط و6 جنود في هجمات على كمائن أمنية في شمال سيناء.

وأوضحت الداخلية في بيان أن «مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش، بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومصرع 4 من العناصر الإرهابية».

وأضافت الداخلية أنه خلال المواجهات انفجر في أحد الإرهابيين حزام ناسف كان يحمله، مشيرةً إلى أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية.

وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وكانت مصادر قبلية أكدت أمس أن قوات الأمن أحبطت هجمات شنها مسلحون على 3 ارتكازات أمنية بوسط العريش، وهي كمين سد الوادي، وكمين المعهد وكمين الموقف القديم.

وذكرت أن اشتباكات عنيفة جرت بين القوات والإرهابيين، حيث سقط عدد من القتلى في صفوف الإرهابيين، وتم القبض على 7 آخرين، فيما لاحقت القوات الفارين وتقوم حالياً بتمشيط منطقة المقابر بحثا عنهم.

وكشفت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الاشتباكات لنقل المصابين في صفوف قوات الأمن.

إلى ذلك، بدأت في مصر إعادة محاكمة الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الذي تسلّمته السلطات المصرية من ليبيا نهاية الشهر الماضي، أمام القضاء العسكري بتهم تتعلق بـ»تنفيذ عمليات إرهابية».

وأوضحت مصادر رسمية أن «الإرهابي هشام عشماوي تتم محاكمته حاليا»، موضحا أن عشماوي يُحاكم «على ذمة قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابياً، وتتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى إستشهاد من رجال الجيش والشرطة والمدنيين».

وعشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012 اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر المنصرم في درنة شرقي ليبيا خلال معارك لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.

وكانت محكمة عسكرية مصرية حكمت غيابياً في 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع أنصار بيت المقدس في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.

ويمثل إلقاء القبض على عشماوي ضربة للمتشددين الذين يشنون هجمات في مصر عبر حدودها الشرقية والغربية، وجميعهم مرتبطون فكريا وتنظيميا ببعض بشكل أو بآخر، بحسب ما قاله الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب ماهر فرغلي لموقع قناة «سكاي نيوز عربية».

في تطور آخر، قررت نيابة أمن الدولة في مصر، حبس المتهمين في قضية شركات الإخوان، والتي أعلنت السلطات عن ضبطها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين وبالتنسيق مع قيادات جماعة الإخوان المقيمين في تركيا، وتحت مسمى «خطة الأمل» عملوا على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً لإسقاطها تزامناً مع احتفالات 30 يونيو.

