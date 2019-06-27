عربيات ودوليات

بيروت الوكالات: أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس أن الحكومة ومجلس النواب في لبنان يعارضان الخطة الأميركية للسلام، لافتا إلى أن الدستور اللبناني يمنع التوطين. وقال الحريري ردا على أسئلة النواب حول «صفقة القرن» خلال جلسة في البرلمان، إن «تنامي الدين مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة، ولا علاقة لذلك بالتوطين». وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد أن «لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء في بيع فلسطين بـ30 من الفضة»، وقال إن «التلويح ببضع مليارات من الدولارات لن يغري لبنان للتخلي عن ثوابته».

