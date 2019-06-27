عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان مجددا على «حق إسرائيل في ضم أراض في يهودا والسامرة» مسنخدما الاسم الذي تطلقه اسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب السفير الاميركي في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي امس عن استغرابه لإثارة تصريحاته السابقة بهذا الخصوص زوبعة من الامتعاض والتعليق. وقال إن الجميع يدرك أنه «لا سيناريو تنسحب فيه إسرائيل» من كل الضفة الغربية مضيفا أن هذا الرأي لا يخالف السياسات الأميركية.

وذكر فريدمان المتحدر من أصول يهودية يمينية أن الإدارة الأميركية لم تتلق أي خطة من إسرائيل بهذا الخصوص وسيتم تناول هذه القضية في الوقت المناسب. وردا على سؤال حول العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، اعتبر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وحول تغيب الفلسطينيين عن «ورشة المنامة»، قال «إننا لن ننتظر القيادة الفلسطينية إذ أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا» مؤكدا أن «أحدا لم يطالب الفلسطينيين بالتخلي عن اطماعهم».

الى ذلك قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس إن السلطة الفلسطينية أضاعت فرصة مهمة بمقاطعة ورشة عمل البحرين الاقتصادية.

وكان غرينبلات يتحدث على هامش الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة الثلاثاء وتمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتهدف الورشة إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.

في المقابل أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني امس على التمسك بمبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن عباس والعاهل الأردني أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما «الموقف الفلسطيني الأردني المشترك الثابت المتمسك بمبادرة السلام العربية والقائم على رؤية حل الدولتين».وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا كذلك أن «القدس الشرقية أرض محتلة وأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».وحسب الوكالة ثمن عباس موقف العاهل الأردني ومواقف المملكة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، فيما اتفق الزعيمان على تعزيز التنسيق والتشاور في هذه الظروف «الدقيقة والحساسة».وجاء الاتصال في ظل انعقاد ورشة عمل اقتصادية تنظمها الإدارة الأميركية في البحرين تحت شعار «السلام من أجل الازدهار» بمشاركة الأردن ودول عربية أخرى ومقاطعة السلطة الفلسطينية.

