عربيات ودوليات

المنامة الوكالات: اختتمت مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط التي عقجت تحت عنوان «من السلام إلى الازدهار» للترويج للشق الاقتصادي من خطة ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام المعرفة باسم «صفقة القرن» وفيما قال مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر إن الجانب السياسي لاخطتنا سيكشف «في الوقت المناسب». فقد صرح وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بأن «ورشة المنامة» ليست صفقة، بقدر ما هي خطة اقتصادية من شأنها تغيير واقع المنطقة.

وقال الوزير البحريني إن «ورشة البحرين» هي خطة أميركية لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده مع حل الدولتين والمبادرة العربية وأن هذه الأخيرة لم تلق ترحيبا من الجانب الإسرائيلي.

بدروه قال كوشنرإن «الرؤية التي قدمناها يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل بالضفة وغزة»، في إشارة إلى ما تم تقديمه خلال أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، مضيفا «سنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا في الوقت المناسب». وقال كوشنر لقناة «العربية» الفضائية «حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة»، مضيفا «نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين».

واكد أن ترامب «يفي بوعوده فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط» وكان كوشنر قال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة إن «التوافق حول مسار اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم ايجاد حل لّها من قبل». لكن كوشنر (38 عاما)، صهر ترامب وصديق عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في خطاب طغت عليه الأرقام وبدا فيه وكأنه رجل أعمال يقدّم عرضا على شاشة، أن التوصل إلى حل سياسي أمر لا يمكن تجاوزه. وتوجّه للفلسطينيين قائلا «رسالتي هي أنّه رغم ما يقول اولئك الذين خذلوكم في الماضي، الولايات المتحدة لم تتخلّ عنكم».

من جهتها أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المنامة أمس أنّ النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا.وبحسب لاغارد، فإنه «في حال هناك خطة اقتصادية وحاجة ملحّة، فالأمر يتعلق بالحفاظ على الزخم» ورأت أنه «لتحقيق ذلك لابد من نوايا حسنة من قبل الجميع على كل المستويات القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والاطراف على الارض وجيرانهم».

في المقابل وصفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمر المنامة الاقتصادي بـ «الفاشل» وقالت في مؤتمر صحافي عقد بمقر منظمة التحرير الفلسطينية، برام الله ان مؤتمر المنامة «محاولة أميركية إسرائيلية لإعادة ترتيب المنطقة بأكملها من خلال قلب مبادرة السلام العربية، ومكافئة إسرائيل على احتلالها، وخلق حلف لمواجهة إيران».

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني، كمجموعات غير سيادية بحاجة لمعونات اقتصادية.ورأت عشراوي أن المشاريع المنوي تنفيذها «وهمية لن تتحقق، وتهدف للتعايش مع الاحتلال، والتطبيع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال وكأن الاحتلال وضع طبيعي».

