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عربيات ودوليات

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مسقط ستفتتح سفارة في فلسطين


مسقط أ. ف. ب: أعلنت سلطنة عُمان أمس عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، في خطوة تأتي مع الإعلان الولايات المتحدة عن طرح خطة سلام من المستبعد أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة على موقع تويتر «استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة مشيرة إلى أن وفدا سيتوجه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية لمباشرة الإجراءات.


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