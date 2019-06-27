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واشنطن - الوكالات: أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الاميركي أن المدعي الأميركي الخاص السابق روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته علنا في 17 يوليو المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن «روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بموجب مذكرة استدعاء».

واضاف شيف «هاجمت روسيا ديموقراطيتنا لتساعد في فوز ترامب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها. وكما قال مولر هذا يجب أن يجعل كل أميركي يشعر بالقلق وسيتاح الآن لكل أميركي أن يسمع بشكل مباشر من مولر».وأكد رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن مولر سيدلي بشهادته «في جلسة مفتوحة».

وقال مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 مايو إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام الى ترامب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس وأشار مولر الى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترامب لايعني تبرئته، واضعا الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.

وقال نادلر وشيف في بيان مشترك «لقد طالب الأميركيون بالاستماع مباشرة الى المدعي الخاص حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديموقراطيتنا».

من جهة ثانية اقر مجلس النواب الاميركي مشروع قانون طوارئ بقيمة 4.5 مليار دولار اميركي لتقديم حزمة مساعدات عاجلة لآلاف الأسر المهاجرة والعالقة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وجرى تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص أموال إضافية لتمويل الإعانات الإنسانية ومراقبة الأمن على الحدود الجنوبية مع المكسيك مساء امس الثلاثاء بأغلبية 230 صوتا مقابل 195 صوتا.

ومن المتوقع ان يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون وستتم الموافقه عليه نهاية الاسبوع الحالي قبل عطلة اعضاء مجلس الشيوخ المقررة في الرابع من يوليو المقبل فيما هدد البيت الابيض بإستخدام حق النقض «الفيتو».

