عربيات ودوليات

القدس الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية امس أن إسرائيل وجهت توبيخا لسفير تشيلي لديها بعد زيارة رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا للحرم القدسي الشريف مع مسؤولين فلسطينيين كبار.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مرافقة مسؤولين فلسطينيين بارزين لزيارة رئيس تشيلي لم تكن حسب اتفاق مسبق بشأن زيارته التي جرت الثلاثاء. وأظهرت صور الزيارة بينيرا وهو يقف مع وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي أمام قبة الصخرة. كما يظهر في الصورة مسؤولون أردنيون: الشيخ عمر الكسواني مدير شؤون المسجد الأقصى وعزام الخطيب مدير الأوقاف في القدس.

يشار إلى أن الأوقاف هي السلطة الإسلامية الأردنية التي تشرف على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

