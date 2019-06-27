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كشف الحارس الشخصي السابق لمايكل جاكسون، تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجم البوب الراحل، عام 2009، وفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

ولم يكن الحارس الشخصي بيل وايتفيلد (53 عاما) مع جاكسون حين توفي، لكنه يؤكد أن حالته الصحية كانت متدهورة جدا، خلال أيامه الأخيرة.

وتوفي جاكسون يوم 25 يونيو من عام 2009، عن عمر ناهز 51 عاما، إثر جرعة زائدة قوية من مخدر بروبوفول، إلا أن وايتفيلد يقول إن جاكسون عانى من التوتر الشديد قبل وفاته بأيام قليلة.

وذكر أن «ادعاءات إساءة معاملة الأطفال وخلافات عائلية التي كانت تنشر يوميا على وسائل الإعلام أثرت بشكل كبير على ملك البوب»، مضيفا «التوتر والضغط كانا من بين أسباب وفاة جاكسون». وتابع أن آخر مرة التقى فيها جاكسون كانت قبل أسبوعين من رحيله، موضحا أنه «لم يبد سعيدا». وأوضح أنه لم يكن على علم بمعاناة مايكل من أي مشاكل صحية أخرى، مبينا أنه لم ير المغني مطلقا يتناول أي أدوية.

ولخص حديثه بشأن وفاة جاكسون بالقول «إن الأمر يرجع إلى جميع أشكال التوتر، سواء كان ذلك من عائلته أو محاميه أو إدارته أو بعض المعجبين».

وما يزال نجم البوب الراحل يواجه اتهامات بشأن اعتداءات جنسية على أطفال صغار، الأمر الذي ينفيه محاميه وعائلته.

