أول النهار

قدمت الاتحادات الشعبية الفلسطينية في الكويت الشكر لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ولمجلس الامة وللشعب الكويتي على ما يبذلونه من جهود في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وقال الاتحاد في بيان شكر وعرفان انه وابناء الشعب الفلسطيني في الكويت يقدرون المواقف الشجاعة والعربية الاصيلة للكويت اميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا والمتمثلة في رفضها المشاركة في ورشة المنامة المنعقدة في البحرين.

واضاف البيان نحن نثمن عاليا الموقف الوطني لمجلس الامة ممثلا برئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واعضاء المجلس والمتمثل في البيان الطارئ الصادر عنه بتاريخ 24/6/2019 والذي دعا فيه الحكومة الكويتية لاعلان موقف حازم وحاسم لمقاطعة اعمال هذا الاجتماع، كما لا يفوتنا الاشادة بمواقف القوى والتيارات السياسية وقوى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام الكويتية بشأن ورشة المنامة التي استنكرت في بياناتها اقامة هذه الورشة في عاصمة عربية، مؤكدة رفضها القاطع لصفقة القرن وما ينتج عنها.

ومضى البيان يقول: ان شعبنا الفلسطيني وفي هذه اللحظة المصيرية والتاريخية في نضاله الوطني، يؤكد وحدته وتلاحمه مع قيادته الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين في موقف واحد رافضا الورشة وما ينتج عنها، مثمنين دور الكويت العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والبرلمانية والوقوف في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني وقيادته. وجاء في ختام البيان فالشكر كل الشكر للكويت واميرها وبرلمانها وشعبها من كل حبة رمل من ارض قرى ومدن فلسطين الحبيبة، من كل مخيم داخل الوطن المحتل وفي الشتات، من قلب القدس الشريف، ومن فلسطين كلها، من البحر الى النهر على هذه المواقف، واننا نعاهد الامة العربية والاسلامية بمواصلة المسيرة النضالية والدفاع عن حرية وكرامة شعبنا الفلسطيني البطل حتى التحرير «ان شاء الله» واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها الابدية.

