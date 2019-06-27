أول النهار

اعلن السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت ان عدد الكويتيين الدارسين في بريطانيا أكثر من 6000 طالب يتلقون التعليم العالي هناك ما يؤهل الخريجين للحصول على وظائف جيدة تتناسب مع مؤهلاتهم.

واشار في لقاء مفتوح مع الراغبين في الدراسة ببريطانيا عبر موقع «تويتر» التابع للسفارة البريطانية الى ان متطلبات التأشيرة الدراسية البريطانية تشمل رسالة القبول الدراسية من الجامعة أو الكلية، اثبات قدرة الطلبة على اعالة انفسهم خلال فترة الدراسة كتقديم رسالة رسمية من الحكومة للطلبة المبتعثين أو كشف حساب بنكي بالنسبة للطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، وان يكون مستوى اللغة الانكليزية يتناسب مع طبيعة الدراسة بالاضافة الى شهادات الطالب الدراسية التي على أساسها تم قبول الطالب طبقا لرسالة القبول الجامعية البريطانية.

وقال: عندما يحصل الطالب على التأشيرة الدراسية، سوف يتم منحه تأشيرة صالحة لمدة 30 يوما لدخول المملكة المتحدة وبعد ان يدخل المملكة المتحدة فإن بإمكان الطالب ان يتسلم بطاقة الاقامة الخاصة به والتي سوف تؤكد وضعه كطالب مقيم.

واضاف: في حال رغب الطالب في تسريع عملية إصدار تأشيرته، يمكنه الاستعانة بخدمة الاولوية الفائقة https://urlzs.com/wmYb3 المتوافرة بالكويت والتي تستغرق يوم عمل واحد فقط مبينا ان الاجراءات العادية تستغرق 15 يوم عمل.

واكد انه من الممكن تقديم طلب الحصول على التأشيرة قبل ثلاثة أشهر، وأيضا السفر قبل 30 يوما من بداية الدراسة داعيا الى زيارة الرابط www.gov.uk/tier-4-general-visa للمزيد من المعلومات حول تأشيرة الدراسة مع وجوب إعداد الوثائق التي تدعم الطلب. ودعا الطلبة الى تقديم دليل مالي يثبت قدرته على تحمل تكاليف الدراسة بالمملكة المتحدة عبر وثيقة الحساب البنكي له او لاحد والديه او ولي الامر لمدة 28 يوما على الأقل.

