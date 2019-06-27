أول النهار

أقام عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي حفل وداع لسفيري كازاخستان الماس عبد الرحمنوف وجورجيا رولاند بيريدزة، بمناسبة انتهاء مهام عملهما في الكويت بحضور ممثل إدارة المراسم في وزارة الخارجية خالد الفارسي ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وفي كلمة له خلال الحفل، أشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال لدى البلاد عبد الأحد إمباكي بالدور الفاعل والمؤثر الذي لعبه السفيران في دعم وتطوير علاقات بلديهما بالكويت ومد جسور الصداقة والتعاون بين بلديهما والكويت في مجالات عدة خلال فترة تواجدهمها في الكويت.

وتابع: لقد لمسنا منهما النشاط والتعاون والحرص على إقامة العلاقات الطيبة مع زملائهما وكذلك الحماس في أداء واجبهما، مشيرا إلى أنهما سيغادران الكويت تاركين وراءهما ذكريات عطرة وجميلة وصداقات كثيرة، متمنيا لهما كل النجاح والتوفيق في وجهتهما القادمة على أمل أن يجمعهما بزملائهما لقاء قريب إن شاء الله.

ومن جانبه اشاد السفير الجورجي المنتهية مهامه رولاند بيريدزة، باقامة هذا الاحتفال مشيرا الى انه وطوال خمس سنوات مضت عمل على تطوير علاقة بلده بالكويت والتي شهدت طفرة في التعان حيث ارتفع عدد السياح الكويتيين الى جورجيا بعد فتح خط مباشر بين البلدين ما عزز التعاون بين البلدين.

واوضح ان فترة تواجده في الكويت اتاحت له التعرف اكثر على ثقافة الكويت وعاداتها واقامة علاقات صداقة مع العديد من الكويتيين، مثنيا عن التعاون الذي لاقاه في وزارة الخارجية، كما اشاد بما بدعم زملائه الدبلوماسيين له، مثنيا عن الاستقبال الرائع الذي لاقاه من قبل الكويتيين

وقال الكويت بلد جميل ورائع وافتخر بانني عملت فيه لفترة 5 سنوات.

واضاف: سأعود الى عملي بوزارة الخارجية ولربما اعين في بلد اخر معربا عن شكره العميق لعميد السلك الدبلوماسي عبد الاحد امباكي لما يقوم به من مهما ومساندة لزملائه.

ومن جانبه، اشاد سفير كازاخستان لدى البلاد الماس عبد الرحمنوف بمبادرة عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي باقامة حفل وداع جمعه بصديقه سفير جورجيا المنتهية مهامه ايضا.

كما اعرب عن شكره العميق لزملائه على مشاركته هذا الاحتفال متمنيا ان يستمر التعاون بينهم وان يلتقي بهم في دول اخرى.

و اكد انه عمل على تطوير علاقات بلاده بالكويت وذلك عبر التواصل مع المسؤولين في وزارات الدولة وخصوصا وزارة الخارجية او التنسيق مع السفارة الكويتية في العاصمة الكازاخية.

واكد ان فترة تواجده في الكويت اكسبته صداقات عديدة وثقافة جديدة مؤكدا انها كانت من اجمل فترات عمله في السلك الدبلوماسي.

واكد ان الكويت بلد السلم والامن والتعاون، مشيدا بسياستها المتوازنة في حلحلة القضايا المحلية والدولية كما اشاد بالدور الذي تقوم به الان في مجلس الامن الدولي من خلال عضويتها غير الدائمة في المجلس والتي ستنتهي العام المقبل وتمنى للكويت ولشعبها المزيد من التقدم والازدهار داعيا الجميع زيارة بلده التي ترحب بالاشقاء والاصدقاء.

