أول النهار

برلين- «كونا»: قال سفير الكويت لدى جمهورية المانيا الاتحادية نجيب البدر أمس ان مشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم في اعمال المنتدى الاقتصادي العربي- الألماني الـ 22 تؤكد حرص الكويت على نقل افاق التعاون مع المانيا الى اطر متجددة.

واشاد السفير البدر في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في اعمال المنتدى بانشطة غرفة تجارة وصناعة الكويت الرامية الى تعزيز وتنشيط العلاقات التجارية بين الكويت والمانيا التي وصفها بأنها متجذرة ومتميزة وتشهد تناميا كبيرا لمصلحة الطرفين.

وقال ان المانيا التي تحتضن اكبر اقتصاد اوروبي توفر بيئة مناسبة ومستقرة للعمل الاقتصادي مؤكدا حرص الكويت على نقل آفاق التعاون المشترك الى اطر متجددة وخاصة ان الكويت تأتي في طليعة الدول المستثمرة في السوق الألمانية الامر الذي يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للكويت 2035. واضاف البدر ان «منتديات غرفة التجارة العربية- الألمانية» تسهم في تعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية المستدامة بين الدول العربية وألمانيا وكذلك في توسيع نطاقها، مشيرا الى مشاركة أكثر من 600 مؤسسة من قطاعات الأعمال والعلوم والسياسة في هذا المنتدى الامر الذي يوفر فرصة كبيرة للتواصل وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا واقامة علاقات تجارية جديدة وتعزيز العلاقات القائمة. مشيرا الى ان الكويت كانت ضيف شرف وشريكة المنتدى للملتقى العربي الألماني في دورته السنة الماضية حيث شارك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بتمثيل الكويت، موضحا ان دولة المنتدى الشريكة لهذا العام هي جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي سيمثلها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشارك في المنتدى الذي انطلقت اعماله أمس ويستمر حتى غدٍ الجمعة عدد كبير من رجال الاعمال من الدول العربية وألمانيا بهدف دراسة وتقييم سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

