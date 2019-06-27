الأولى

انسجاماً مع رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي، واتساقاً مع تطلعات كويت جديدة 2035 والعمل على تحقيق رؤية تنموية مستديمة وشاملة، وتعزيزاً للتحولات الكبرى التي تقودها الكويت في قطاعها المالي، وتتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلت، ولا تزال، من قبل مسؤولي هيئة اسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بقيادة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اعلنت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI، ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة اعتباراً من مايو 2020. وفي كلمته التي القاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، اكد الوزير الروضان الاستمرار في النهج التطويري للفترة القادمة، وتحقيق القفزات المرجوة في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره على خريطة الاستثمارات العالمية.

ولفت الروضان الى انه واستمراراً في الوصول الى رؤية كويت جديدة في 2035، فقد تم انجاز 10 قوانين اقتصادية، مؤكداً ان سقف الطموح لا حدود له، مشيراً الى ان الكويت تستحق الأفضل كما تستحق ان تعود الى ما كانت عليه مركزاً مالياً واقتصادياً اقليمياً وعالمياً.

وشدد الروضان على ان هذا الارتقاء جاء بمجموعة من التحديثات في الاجراءات والتنظيمات خلال العام، والتي كان لها الدور الكبير بعد توفيقه سبحانه في هذا الانجاز.

وأثنى الروضان على كل من اسهم بهذا النجاح، مضيفاً ان تلك الترقية كان وراءها جهود كبيرة من قبل الأخوة في هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والتي تكللت جميعها بالنجاح، بعد الاعلان الرسمي بترقية الكويت لتكون ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI، لتكون الترقية الثالثة للكويت بعد فوتسي راسل وداو جونز.

وبدوره، اكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة اسواق المال د. احمد الملحم ان الهيئة ستعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق المزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية والارتقاء بأداء السوق والتقدم في طرح المنتجات الاستثمارية.

وقال الملحم عبر تويتر ان الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين استكملت جزءا من خططها الشاملة بترقية الكويت الى سوق ناشئ على مؤشرات MSCI التي عملت الهيئة على تحقيقها زهاء السنتين قبل وضع الكويت في قائمة الملاحظة للترقية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال - المدير التنفيذي بالانابة عثمان العيسى ان هذه الترقية اتت على ايدي كوادر وطنية مخلصة وبعد تخطيط كبير وجهود حثيثة قامت بها الهيئة وبالتعاون البناء مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وجميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي ان هذه الخطوة لن تقدم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستسهم في تحولها الى مركز اقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة 2035. وقال: تمثل ترقية شركة ام اس سي آي للكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية.

وشدد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي،، على ان انضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفاً في خارطة الاستثمار العالمي ما يلزم جميع الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة.

وأوضح رئيس قطاع الأسواق في هيئة اسواق المال مثنى الصالح، ان من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد.

ومن المتوقع ان يقود ترقية بورصة الكويت لفئة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI الأكبر عالمياً ايجاباً على اداء السوق من خلال تحقيق عدة نتائج اهمها ان اجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة والمتوقعة ستفوق 5 مليارات دولار. ووضع الكويت في قائمة الاستشارة للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة لدى مؤشر MSCI والذي يعتبر اكبر المؤشرات العالمية من حيث المتابعة. ومن المرتقب تدفق حوالي مليارين ونصف المليار دولار على الأقل الى السوق الكويتي، وان الكويت ستكون مصنفة بفئة الأسواق الناشئة لدى جميع المؤشرات المتعارف عليها.