الأولى

ناقش مجلس الامة امس في جلسة سرية استمرت ساعتين التطورات الاقليمية وجاهزية الحكومة لمواجهتها من قبل اجهزة وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وسط حالة من الهدوء والاطمئنان النيابيتين ازاء المعلومات التي استمعوا اليها. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجهوزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة. وفي تصريح للصحافيين بعد الجلسة قال ان الأجهزة المعنية في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء قدمت عرضا كاملا لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعدادها، كما قدمت شرحا وافيا عن خطط الطوارئ.

وأوضح ان ما قدمته الأجهزة الأمنية كان مجرد عرض تحسبا لأي تطور وبناء على دعوة من مجلس الأمة واستمعت في المقابل إلى آراء النواب ووجهات نظرهم، مؤكدا حرص الحكومة على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين. من جانب اخر، اقر المجلس حسابات ختامية عن السنة المالية 2017/2018 وميزانيات 2019/2020 لـ 8 جهات حكومية في مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، صندوق التنمية، هيئة اسواق المال، صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنك الكويت المركزي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووكالة الانباء الكويتية. وتوقف رقم المعارضين للميزانيات في افضل حالاتهم عند 17 نائباً.