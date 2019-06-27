الأولى

اكد خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان ان درجات الحرارة في السنوات الأخيرة زادت على معدلاتها الطبيعية. وقال في تغريدات له عبر موقعه في تويتر: ان درجة 50 كانت نادرا ما تسجل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وزادت بعد تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي مع توقعات بالارتفاع اكثر في المستقبل، لذا فنحن بحاجة الى إيجاد حلول لارتفاع الحرارة صيفا كزيادة رقعة المساحات المزروعة.

واضاف: ان موجة الحر الحالية اثرت كذلك على الدول الاوروبية حيث ان درجات الحرارة فاقت المعدل الطبيعي بفارق 3-6 درجات في وسط أوروبا وبين 1-3 درجات في المناطق الأخرى من القارة. واشار الى ان درجات الحرارة في الكويت وجنوب العراق وشمال شرق السعودية والاهواز تراوحت امس الاربعاء بين 47-51 درجة.

ودعا رمضان المواطنين المسافرين الى اوروبا الى السكن في فنادق مكيفة مع الابتعاد عن المدن واختيار القرى المحاطة بالأشجار او المناطق الجبلية. وفي باريس أعلنت السلطات المختصة أن درجة الحرارة ستبلغ غداً الجمعة 45 درجة مئوية لتسجل رقماً قياسياً غير مسبوق. من جانب آخر أعلنت الهيئة العامة للبيئة ارتفاع نسب الكلوروفيل خلال الايام الماضية في الجزء الغربي من منطقة جون الكويت.

وقالت مديرة العلاقات العامة بالهيئة شيخة الابراهيم: بناء على صور الاقمار الصناعية المرصودة من برنامج ادارة الازمات لدعم متخذي القرار بمركز البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للابحاث العلمية تبين ارتفاع نسب الكلوروفيل في الجزء الغربي من منطقة الجون. واشارت في بيان صحافي امس الى ان الهيئة تراقب الوضع بالبيئة البحرية وتجمع العينات من محطات المراقبة الروتينية لتحديد العدد الكمي والنوعي للهوائم النباتية وتحليل العينات كيميائيا من اجل قياس جودة المياه في البيئة البحرية. واوضحت انه من خلال التحاليل تبين ازدهار العوالق النباتية بالطبقة السطحية باعداد كبيرة ما قد يؤدي الى تناقص نسبة الأكسجين في الطبقة السطحية للمياه او التصاقها بخياشيم الاسماك السطحية ما قد يؤدي لنفوقها.