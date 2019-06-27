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عواصم - الوكالات: استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس ارسال قوات برية في حال خوض حرب مع ايران لكنه شدد على ان الحرب في حال وقوعها لن تدوم طويلا في حين يسعى الكونغرس الى تطويق مسبق لأي قرار منفرد يتخذه ترامب بشن هجوم على طهران. وبينما حذرت موسكو كلا من طهران وواشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء فقد اعلنت الامارات عن مشاورات لحشد تحالف دولي من اجل تأمين الملاحة في منطقة الخليج.... (طالع ص 18).

وفي تصريحات لشبكة فوكس للأخبار الاقتصادية قال ترامب الزعامة الايرانية تفتقر للذكاء، مضيفا أتمنى الا نخوض حربا مع ايران، لكننا في وضع قوي جدا اذا حدث شيء. وتابع لن يكون هناك قوات اميركية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع ايران، مشيرا الى ان اي حرب مع ايران لن تدوم طويلا.

وفي تحرك استباقي اقترح اثنان من اعضاء الكونغرس الأميركي تعديلا على الميزانية العسكرية لا يسمح للرئيس دونالد ترامب بشن عملية عسكرية ضد ايران. وطرح النائبان الديموقراطي روحنا، والجمهوري مات غيتس تعديلا يمنع تمويل عمليات كهذه علما بأن الكونغرس هو الجهة التي تسيطر بشكل كامل على جانب الانفاق من الميزانية الأميركية.

على صعيد متصل اعلن وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد آل نهيان بدء مشاورات مع واشنطن لتوسيع المشاركة الدولية في تأمين الملاحة في الخليج، مشيرا الى انها ليست الا مشاورات اولية لها هدف محدود. وقال الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب محادثاتهما في موسكو امس انه خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة الى ابوظبي بحث الجانبان مسألة حشد تحالف دولي في منطقة الخليج من زاوية توسيع المشاركة الدولية في ضمان سلامة الملاحة هناك مشيرا الى انها مشاورات اولية ليس الا، ولا تهدف لأكثر من حماية الممرات البحرية والسفن. وأكد الوزير الاماراتي انه لابد من ضم دول المنطقة الى الاتفاق النووي مع ايران لضمان نجاحه. من جانبه اكد لافروف حرص روسيا على وقف التصعيد في الخليج، مشددا على ضرورة حل الأزمات عن طريق الحوار. وأكد ان واشنطن وضعت الكثير من الشروط المسبقة امام ايران، وتبني حساباتها على اساس استسلام طهران. وأضاف سنواصل اقناع شركائنا في طهران وواشنطن بعدم تجاوز الخطوط الحمراء. وتابع لافروف يجب التوقف عن لهجة التصعيد واطلاق الانذارات في الأزمة بين طهران وواشنطن. التصريحات القاسية والعقوبات الأميركية لا تشجع على اطلاق حوار مع ايران. وتساءل الوزير الروسي كيف يمكن لايران الموافقة على الحوار في ظل العقوبات والشروط الأميركية؟.