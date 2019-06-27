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المنامة- الوكالات: أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر أمس أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية المعروفة بـصفقة القرن لكنه برأ الاحتلال الاسرائيلي من تهمة التسبب في مشاكل الشعب الفلسطيني متّهما في المقابل السلطة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها.

وقال كوشنر في ختام ورشة في المنامة أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام لو أرادوا فعلا تحسين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيما يستطيعون الانخراط فيه ومحاولة تحقيقه. وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

وأضاف كوشنر أن الإدارة الأميركية ستبقى متفائلة، مضيفا لقد تركنا الباب مفتوحا طوال الوقت. مؤكدا أن أشخاصا مختلفين يضعون الخطط السياسية.

ورأى كوشنر أنّ ما قامت به القيادة الفلسطينية هو لوم إسرائيل والآخرين على جميع مشاكل شعبهم، بينما في الحقيقة أن الموضوع المشترك هو أن كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب بإجراء هذه الإصلاحات.وأضاف أحد الموضوعات المشتركة في ورشة العمل هذه كما يقول الجميع هي أن هذه الإصلاحات ممكنة. وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفاً الإجماع الدولي.