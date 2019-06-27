الأولى

وافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار د. عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 28 مايو الماضي حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها.

وأكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن الحكومة ستستكمل صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر جراء الأمطار بعد إقرار ميزانية الدولة. جاء ذلك في مداخلة لبوشهري في جلسة المجلس امس ردا على ما أثاره النواب بشأن صرف التعويضات للمتضررين أثناء مناقشة رسالة تتعلق بطلب منح لجنة التحقيق البرلمانية مهلة إضافية لتقدم تقريرها ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وأكدت ان الحكومة «حريصة ايضا على صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر سواء في المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات». وأضافت انه تم الصرف لاصحاب أكثر من 500 مركبة أصابها الضرر وبعض المنشآت العقارية وفق ما كان متاحا من الوفورات المالية للسنة الماضية. وبينت انه بعد إقرار ميزانية الدولة ستدور عجلة الصرف وسيتم استكمال كل الحالات سواء المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات.