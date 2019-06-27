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قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان الوزارة تعكف الآن على دراسة زيادة رسوم الولادة التي تجرى للوافدات في مستشفيات الوزارة من اجل تخفيف الضغط على الغرف الخاصة.

وبين في مداخلة له ردا على سؤال أحد النواب خلال جلسة مجلس الأمة امس بشأن عمليات الولادة التي تجرى في المستشفيات ضمن بند الأسئلة انه سيتم افتتاح ثلاثة أجنحة جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبشأن ما نشر عن وجود تهريب لبعض الأدوية أوضح وزير الصحة انه خبر قديم يرجع إلى ثلاث سنوات سابقة وتم نفيه من قبل الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في موضوع الوصفة الإلكترونية مؤكدا انها ستكون موجودة ضمن الخطة الجديدة. وكانت النائب صفاء الهاشم قد بينت ان هناك 4418 حالة ولادة للوافدين في مستشفى الولادة.