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أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل امس قبول الطلبة الذين تظلموا من استبعادهم من البعثات الداخلية التي اعلن عنها مطلع الأسبوع الحالي.

وقال في تصريح للصحافيين إنه تم قبول الطلبة بحسب التخصصات المتاحة في كل جامعة وكلية وبناء على النسب المقررة للقبول سلفا، وعلى الطاقة الاستيعابية التي تراها الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

ودعا الطلاب والطالبات إلى مراجعة الأمانة العامة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالقبول في مجمع سنابل الدور 35.

من جانب آخر أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت فتح باب التقديم استثنائيا للراغبين في الالتحاق ببعض برامج الكلية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020.

وقالت الكلية في بيان صحافي امس ان باب التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير لنظام المقيدين وغير المقيدين بكلية الدراسات العليا سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 11 من يوليو المقبل لسد الشواغر المتبقية من المقاعد في بعض البرامج العلمية.

وبينت ان التقديم سيكون عن طريق الموقع الالكتروني، مشيرة إلى أن تقديم الطلب لا يعني قبوله اذ أن القبول يخضع للمفاضلة حسب معايير مختلفة باختلاف البرامج. وذكرت ان استيفاء متطلبات التقديم للقبول لا يعني القبول بالبرنامج اذ أن القبول يعتمد على معايير إضافية منها المقابلات الشخصية أو اختبار القبول اضافة الى السعة الاستيعابية لكل برنامج على حدة.