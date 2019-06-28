وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات للأمن بمدينة العريش في شمالي سيناء والذي اسفر عن استشهاد سبعة من رجال الشرطة، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الابرياء الآمنين وزعزعة الامن والاستقرار في البلد الشقيق وتأييدها لجميع ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على امنه واستقراره، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع اشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما تشهده دولة قطر في عهده من نهضة تنموية في مختلف المجالات وأصبحت محل فخر وإطراء الجميع سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة النماء في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه.

وبعث سموه ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

