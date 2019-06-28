وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح بمكتبه في مقر الوزارة صباح امس الخميس سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، حيث رحب الوزير بضيفه وتم تبادل الأحاديث الودية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الجراح عمق علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات وخاصة في المجال الأمني، لافتاً إلى التعاون الدائم والتنسيق المستمر بين البلدين على الصعيد الإقليمي الأمني. ومن جانبه، أشاد سيلفرمان بأهمية الدور الكويتي في استقرار الأمن وحفظ السلام بالمنطقة، معرباً عن تطلع بلاده إلى استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين مثنياً على حسن الضيافة والاستقبال. كذلك استقبل الجراح سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت، حيث رحب الوزير بضيفه وتبادل معه الأحاديث الودية وبحث عدداً من الموضوعات وسبل تعزيز أوجه التعاون في هذا المجال. وأكد الجراح عمق وتميز العلاقات الأمنية بين الكويت والمملكة المتحدة. من جانبه، أشاد دافنبورت بدور الكويت في إحلال السلام في المنطقة مثمناً ما تمت مناقشته من موضوعات خلال اللقاء.

