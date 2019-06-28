وطن النهار

نيويورك- «كونا»: جددت الكويت أول من أمس موقفها المبدئي في إدانة استخدام الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل مشددة على أهمية مواصلة مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة جميع القرارات ذات الصلة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي بجلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة تنفيذ القرار 2231 الذي يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة الملحقة بالاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1).

وتوجه العتيبي في البداية بالشكر الى وكيلة الامين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو على إحاطتها الشاملة حول تقرير الامين العام نصف السنوي لتنفيذ القرار 2231 كما قدم الشكر لكل من مندوب بلجيكا الدائم بصفته ميسر تنفيذ القرار 2231 وممثل الاتحاد الاوروبي بالنيابة عن اللجنة المشتركة على احاطتهما للمجلس.

