وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس وجود توجه لدى الحكومة لفتح سفارة كويتية في العاصمة الأيرلندية دبلن، مشيرا الى ان هناك العديد من المصالح المتنامية بين البلدين تستوجب وجود بعثة دبلوماسية في عاصمتي البلدين .

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله لـ (كونا) عقب اجتماعه والوفد المرافق له مع وزير الدولة الأيرلندي للتعاون الدولي كيران كاننون في مقر وزارة الخارجية الإيرلندية وسط العاصمة دبلن.

واضاف الجارالله ان لدى الكويت مكتب ثقافي في أيرلندا منذ فترة طويلة والآن أصبح الوقت مناسبا للتفكير جديا بفتح سفارة ترعى مصالح البلاد لاسيما في ظل وجود ما يقارب 900 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في مختلف الجامعات الإيرلندية.

وأوضح انه بحث مع الوزير الأيرلندي إمكانية فتح سفارة كويتية في دبلن وفتح سفارة إيرلندية في الكويت».

وحول اجواء اللقاء مع الجانب الأيرلندي قال الجارالله ان الاجتماع كان إيجابيا حيث تم التطرق فيه الى العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين اضافة الى التطرق الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأوضح ان العلاقة الكويتية- الأيرلندية قديمة ومتطورة مشيرا الى انه ومن خلال استعراض هذه العلاقة تبين انه تنقصها الزيارات المتبادلة حيث ان آخر زيارة قام بها مسؤول كويتي الى دبلن كانت عام 2003.

واشاد الجارالله بمواقف أيرلندا الإيجابية ووقوفها مع الحق الكويت إبان الغزو العراقي عام 1990 حيث كان له موقف مشرف برفض الغزو منذ الأيام الأولى كما ثمن أيضا مواقفها في جميع المحافل الدولية تجاه اي قضية تخص الكويت.

وأشار الى ان لدى الكويت استثمارات كبيرة جدا في أيرلندا حيث تقدر بـ 4 مليارات دولار أميركي اضافة الى اعداد كبيرة من الطلبة يتلقون تعليمهم في مختلف الجامعات الأيرلندية.

وشدد الجارالله على ان زيارته الى دبلن جاءت بتوجيهات من نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لتعزيز العلاقات بين البلدين ونقلها لمستويات أرحب.

وقال ان هناك مجالات للتعاون بين الكويت في أيرلندا في عدد من المجالات في مقدمتها المجال التعليمي والثقافي والتجاري والاستثماري والأمني والدفاعي.

وأضاف الجارالله انه تم الاتفاق مع الجانب الأيرلندي على خطة عمل مشتركة وترتيبات لتعزيز هذه العلاقة، مشيرا الى ان «هناك اتفاقيات موقعة ونحتاج الى اتفاقيات أخرى لتوقيعها».

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقة الكويتية الإيرلندية بعد خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي حيث سيكون هناك مستقبل واعد للاقتصاد الأيرلندي.

ويضم الوفد المرافق لنائب وزير الخارجية مدير مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

