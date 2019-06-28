وطن النهار

جدة- «كونا»: بحث سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح مع مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل امس الاول الاربعاء تسهيل امور معتمري وحجاج بيت الله الحرام الكويتيين.

واثنى السفير الكويتي في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الامير خالد الفيصل لتطوير منطقة مكة المكرمة وتقديم جميع الخدمات لزوار بيت الله الحرام وحجاجه.

واشاد بما تحقق من نجاح في موسم رمضان أخيراً والنجاح الكبير للقمم الثلاث الخليجية والعربية والاسلامية التي استضافتها المملكة في شهر رمضان الماضي وهو خير شاهد على ما تمتلكه المملكة من قدرات هائلة وخبرات كبيرة في اقامة واستضافة هذه الاحداث الكبرى، لافتا الى فرصة مشاركة القطاع الخاص الكويتي في المؤتمرات الاقتصادية وكذلك الاستثمار في امارة منطقة مكة المكرمة.

ونوه بالجهود الحثيثة والكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام مع اقتراب موسم الحج وما قدمته الحكومة السعودية على رعاية الحرمين والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي وجميع الخدمات الفريدة والنوعية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية وحسن الوفادة للحجاج.

وبين علي الخالد انه تم خلال اللقاء التطرق الى عمق العلاقات الكويتية- السعودية التي تعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول بما يربط البلدين والشعبين الكريمين من روابط قوية اخوية ضاربة جذورها في عمق التاريخ.

