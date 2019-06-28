وطن النهار

أشادت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بكلمة وزير المالية د. نايف الحجرف خلال مرافعته وقت استجوابه في مجلس الأمة، مثمنة ما ورد في هذه المرافعة من إعلاء للانتماء الوطني على أي انتماء آخر.

وقال رئيس الجمعية راكان بن حثلين في تصريح صحافي إن الجمعية باعتبارها جمعية نفع عام ليست معنية بالاستجواب والمسائل السياسية، ولكنها تثمن عاليا ما أورده الوزير من كلمات ينبغي أن تكون منهجا وسلوكا لكل مواطن في البلد.

وأكد بن حثلين أن هذه الكلمات أثلجت صدور المواطنين نظرا لما تحمله من معاني الاعتزاز والافتخار بالانتماء لهذا البلد قبل أي شيء آخر، والتأكيد على عدم التفريق بين أهل الكويت بكل مذاهبهم وأطيافهم.

واضاف: «إن القبائل والعوائل الكويتية لها كل التقدير والاحترام ولكنها لا تعلو على الانتماء لهذه الأرض الطيبة»، مؤكدا أن عطاء الكويت لمواطنيها لا يضاهيه أي عطاء آخر.

وتمنى بن حثلين أن تكون كلمة الوزير الحجرف رسالة ومنهجا وسلوكا لكل مواطن ومسؤول في البلد، يحرص على تجسيدها قولا وعملا في كل موقف وموقع، وأن يستذكر الجميع أن المناصب تزول وتبقى المواطنة.

