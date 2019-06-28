وطن النهار

افتتح مركز التواصل الحكومي امس المركز الاعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية الخاصة بمجلس الوزراء في خطوة متقدمة نحو التواصل ما بين الحكومة مع وسائل الاعلام والشعب. واكد رئيس المركز والمتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان هذا النهج الجديدة في التواصل مع الاعلام والشعب أتت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وكذلك وزير الدولة لشوون مجلس الوزراء انس الصالح، موضحا ان مجلس الوزراء يريد ان يتواصل مع الإعلاميين فيما يخص بعض القضايا العامة والاحداث المهمة عبر مؤتمرات صحافية مجدولة او عاجلة للوزراء والمسؤولين وكذلك بيانات او عروض مرئية وتوضيحية (برزنتيشن وانفو جرافيكس)، لتجسيد شعار مركز التواصل الحكومي «من حقك ان تعرف» ومشاركة الصحافة ما يهمها من معلومات.

وقال المزرم: من اهدافنا تشجيع المؤسسات العامة لإيجاد متحدث رسمي بشؤونهم تشرح ويتحدث مع الجهات الإعلامية خاصة ان بعض الأمور فنية وتتطلب دراية تامة، مبينا عقد 45 اجتماعاً مع اجهزة حكومية ممثلة بفرق التواصل الحكومي عندهم لتبادل خبرات التواصل مع الصحافة وكيفية تنشيط العمل الاعلامي لتلك الجهات ونفي الإشاعات وإيضاح المعلومات وعقد الموتمرات الصحافية، مشيدا بالدور المتقدم من بعض الجهات الحكومية في هذا الصدد. وأضاف أن الحكومة مدركة لحاجتها في ان ننشط كحكومة بإعلام الناس بالقضايا والقصص الصحافية الجميلة ذات الأبعاد الإيجابية على حياة المواطنين، وكذلك نفي قصص واحداث مسيئة ومرعبة تنتشر ولا علاقة لها بالكويت، مشيرا الى ان الإعلامين سيكونون اكثر معرفة بابعاد اعمال مجلس الوزراء ولجانه والقطاع الحكومي بشكل عام خاصة في القضايا المتصدرة للاهتمام.

