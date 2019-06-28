وطن النهار

قام نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ، صباح أمس بزيارة الى كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة لحضور ايجاز التمرين النهائي المشترك لدورة القيادة والأركان رقم 23 ، وكان في استقباله لحظة وصوله مساعد آمر كلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طلب خليفة الفليج وعدد من ضباط الكلية. هذا وقد استمع نائب رئيس الأركان العامة الى ايجاز مفصل عن مراحل التمرين من خلال العمليات التي ينفذها الضباط المشاركون في التمرين من إعداد خطط العمليات المشتركة وفق السيناريو والأعمال المتوقعة والتي يتم تنفيذها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة في لعبة الحرب ما يساعد بشكل مباشر على فهم وممارسة العقيدة القتالية بالجيش الكويتي لتطبيقها في العمليات المشتركة، كما شاهد سعادته خلال جولته مراحل ومجريات تنفيذ العمليات المشتركة التي قام بتنفيذها الطلاب.

