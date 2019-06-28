وطن النهار

احتفل معهد تدريب قوات الحرس الوطني بتخريج دفعة جديدة من دورة المستجدين الأغرار وحرس مجلس الأمة التي تضمنت علوما أمنية وإدارية وتدريبات عملية على الرماية وفنون القتال، وتمارين لرفع اللياقة البدنية.

وانطلاقاً من توجيهات سمو رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس، وبمتابعة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، بتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة، عقدت مديرية القوى البشرية قرعة علنية لتوزيع المستجدين الأغرار على وحدات الحرس الوطني المختلفة،

وألقى مدير معهد تدريب قوات الحرس الوطني العقيد صالح غنيم مطيران كلمة نقل خلالها إلى الخريجين تهاني القيادة العليا للحرس الوطني، مشيدا بأدائهم المشرف خلال مراحل التدريب واستيعابهم لجميع النواحي النظرية والعملية بما يؤهلهم للانضمام للعمل العسكري وأداء واجبهم تجاه وطنهم بكل كفاءة واقتدار. وقال إن نجاح الخريجين في الدورة جاء حصيلة عمل دؤوب لعدة أشهر انطلاقا من الحرص الدائم للحرس الوطني عبر وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» على تدريب المنتسبين بالشكل الأفضل وتزويدهم بأرقى ما توصل إليه العلم العسكري في مجالات التدريب. وأوصى الخريجين بمتابعة التدريب للحفاظ على الجاهزية التامة والكفاءة العالية ليكونوا مع زملائهم في الحرس الوطني العين الساهرة على أمن وسلامة الوطن وأمان المواطن في ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين. وأدى الخريجون القسم، متعهدين ببذل الغالي والنفيس للذود عن تراب الوطن.

وفي ختام الحفل قام العقيد صالح غنيم بتوزيع شهادات ودروع التفوق على اوائل الدفعة والمتميزين.

