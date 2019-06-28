وطن النهار

برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وبحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين افتتح مساء امس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق الـ 26 من يونيو من كل عام، المعرض التوعوي للوقاية من مخاطر المخدرات والذي يستمر لمدة يومين بمجمع الافنيوز التجاري بمشاركة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة رعاية الأحداث ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة.

وذكرت الإدارة أن المعرض يعد فرصة للاحتكاك المباشر مع الجمهور لعرض الكتيبات والمنشورات التي توضح الدور الحيوي الذي تقدمه المؤسسة الأمنية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتصدي لهذه الآفة والوقاية منها.

وفي كلمة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بهذه المناسبة أكد فيها أهمية تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة المخدرات ذلك الخطر المحدق لشبابها وعدم تفشيها لافتا إلى أن المعرض هذا العام يركز الضوء على حجم المشكلة وخطورتها على أمن البلاد.

