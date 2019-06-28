وطن النهار

أعلن المنسق العام لحملة عمار يا كويت الإعلامي ناصر المهلهل، عن انطلاق الحملة الوطنية «عمار يا كويت»، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية للنشاط المجتمعي بدعم ورعاية من رئيس وأعضاء جمعية المهندسين الزراعيين رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف.

وقال المهلهل في تصريح صحافي ان فعاليات حملة «عمار ياكويت» انطلقت اول من امس الاربعاء تحت عنوان يوم الاستقلال بحضور ورعاية الشيخ محمد اليوسف الصباح رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومشاركة جميع الفرق التطوعية، مؤكدا ان الدعم من الشيخ محمد اليوسف نابع من إيمانه وحسه الوطني الذي من خلاله ابدى استعداده الكامل لأعطاء الفرق التطوعية تحت مظلة عمار ياكويت الحق والشراكة من خلال تطبيق اجندة وطنية في كل حدائق الكويت ونحن سعداء بهذه الزيارة وهذا الحضور ومشاركة الفرق التطوعية اثلجت صدور الحملة من خلال المشاركة الفعلية والتواصل منذ الساعات الأولى وشارك الفرق التطوعية كل شخص وكل فريق من خلال مايقدمونه

واضاف أن انطلاقة الحملة عرفت بمشاركة عشرين فريقاً تطوعياً بدعم من محافظات الكويت معرباً عن شكره لممثل محافظة الاحمدي حامد الابراهيم وممثل محافظة الجهراء طارق العلي على تواجدهم ودعمهم وحضورهم التشجيعي ودعوتهم ايضا لانطلاق فعاليات المحافظات على حسب الجدول الزمني المتفق عليه في محافظات الكويت.

وبين المهلهل ان هناك اجندة وطنية تنفذ خلال فترة الربيع والدخول في العام الدراسي الجديد حتى نستفيد من الفئة العمرية الشبابية للمشاركة معنا في الفعاليات، مبيناً ان الانشطة كثيرة جدا ولكن تحتاج الى جدولة وتعاون مشيراً لفتح خط مع وزارة الكهرباء ليكون هناك عمل توعوي وارشادي لتوجيه الناس وتوجية وتوعيهم عن الكهرباء والماء

وقال سنحيي ذكرى 2-8 من خلال عدة مواقع وصالات مغلقه لعمل معرض وفعاليات ستطلق في كشك مبارك ومن ثم سيكون اطلاق 1247 بالوناً يحملون اسماء الشهداء بحضور اهالي الشهداء والفرق التطوعية كدعم ورسالة بأن ابطالنا مازالوا في الذاكرة من خلال ذكراهم العطرة ومشاركة ذويهم ولاشك ان مكتب الشهيد قائم بالامر ويؤدي واجبه على اكمل وجه، ولكننا كفرق تطوعية يتحتم علينا ايضا ان نقدم لهم ولأسرهم رسالة شكر وعرفان ولشهدائنا الذكرى العطرة من خلال التذكير ببطولاتهم.

وكشف المهلهل عن ان الفعالية القادمة لحملة «عمار ياكويت» ستكون في محافظة الاحمدي يوم الاربعاء الثالث من يوليو المقبل، متمنيا التواجد والحضور حتى يثري هذا البرنامج ويجد دعم من خلال الافراد والاسر لانه لم توجد هذه الرسائل والحملة الا لمشاركة الاسرة والشراكة المجتمعية من خلال الكثير من الانشطة التي لها مردود ايجابي تعود على كل فرد من افراد الاسرة.

