وطن النهار

اقام التحالف الاسلامي الوطني ندوة جماهيرية حملت عنوان «لماذا نرفض صفقة القرن؟» مساء اول امس في مقر التحالف في الدسمة وقد حاضر فيها كل من النائب السابق د. عبيد الوسمي وامين عام المنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي والباحث في القضية الفلسطينية عبدالله الموسوي وبحضور جمع من الشخصيات السياسية والناشطين والنقابيين.

من جانبه قال النائب السابق د. عبيد الوسمي ان بعض المسؤولين في العالم العربي لا يعلمون ما يقومون به وعليه فان كثيرا من الناس لا يعرف حقيقة الوضع مؤكدا ان المبادرة الاميركية التي تم تسويقها على انها صفقة القرن تأتي لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وهي بكل حالاتها مهينة ومستفزة وتم تقييمها بـ 50 مليارا فقط وهي اقل من صفقات الاسلحة التي تعقد مع بعض الدول.

واكد الوسمي ان من ايجابيات مثل تلك الصفقات ان الامر الان اصبح مكشوفا وكل شيء واضح وعلني وليس كما كان في العقود الزمنية السابقة التي كانت تدار من تحت الطاولة، مشيدا بمواقف ودور الشعب الفلسطيني بعيدا عن مواقف السلطة التي كانت في يوم من الايام تترحم على رئيس الوزراء بيريز وتقول انه رجل سلام.

وتساءل الوسمي هل الاميركان طرف محايد في هذه المبادرة حتى نثق فيهم ونتقبلها منهم وهي التي تدعم الكيان الصهيوني في كل خطواته وافكاره لافتا الى ان هناك قرارات دولية تنصب في صالح القضية الفلسطينية تريد اميركا ان تلغيها وتتخلص من عبئها من خلال ما يسمى بصفقة القرن.

واستغرب من التنازلات التي تقدمها بعض الدول العربية حيث وصل الامر الى اننا كلما وجدنا دولا في اميركا اللاتينية او اخرى تتعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته تقوم بالتقليل من تمثيلها الدبلوماسي فيها مؤكدا في رسالة واضحة الى الشعب الفلسطيني ان الكويت لن تعترف بالكيان الصهيوني حتى اخر رمق.

واشاد بالشعب الفلسطيني الذي تمسك بحقوقه وقوميته بالرغم من تهجير 7 ملايين شخص بالخارج فما زالوا يعتزون بهويتهم ومطالباتهم نفسها بالعودة وتحرير الوطن وهو امر طيب ومدعاة للفخر والاعتزاز لافتا الى ضرورة الاستفادة من الشفافية والامكانيات المتاحة ورصد كل ما يحدث من تنازلات وخيانات بحق هذه القضية.

ولفت الوسمي ان اسرائيل خفضت ميزانيتها الحربية والدفاعية لان هناك من يدافع عنها بالانابة وهي لم تعد بحاجة لها كالسابق مؤكدا للشعب الفلسطيني ان القضية لن تنتهي وفي يوم من الايام ستعاد القدس وهويتها الاسلامية والعربية وسيكون بالامكان لاهلها الصلاة بالاقصى في اي وقت ودون عوائق.

بدوره اكد امين عام المنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي ان النظام الصهيوني يريد انهاء الوجود الفلسطيني بكل وسيلة وفرض التطبيع الكامل على الدول العربية والاسلامية موجها رسالة من الكويت حكومة وشعبا الى العالم بان فلسطين ليست للبيع.

واوضح العوضي ان الحل يكمن في اقامة دولة عربية فلسطينية على كامل الاراضي المحتلة وليس تحسين الاقتصاد الفلسطيني كما يدعون لافتا الى ان من حق الجمعيات الحقوقية النفع العام والنقابات في الكويت اصدار اي بيانات استنكار والتعبير عن رأيها حول القضية الفلسطينية.

ورفض العوضي التفاصيل التي تفرضها صفقة القرن مثل انشاء منطقة منزوعة السلاح وهو الامر الذي يعني القضاء على المقاومة بكل اشكالها، مشيرا الى ان بقاء المستوطنات والتخلي عن القدس كعاصمة فلسطينية والتخلي عن الحق المشروع عن عودة اللاجئين مقابل تعويض مادي وهي امور مرفوضة جملة وتفصيلا.

ومن جانبه قال الباحث في الشؤون الفلسطينية عبدالله الموسوي ان التحالف الاسلامي يعتقد ان فلسطين دولة اسلامية عربية عاصمتها القدس ويجب ان تعود الحقوق كاملة الى اصحابها مهما كانت التغييرات والظروف السياسية موضحا ان صفقة القرن تقدم تنازلات كبيرة حسب ما خطط لها.

واكد الموسوي ان الادارة الاميركية لم تنشر رسميا بنود خطتها للسلام حتى الان وان جميع ما يتم تناوله حول ما يطلق عليها صفقة القرن هو عبارة عن تسريبات صحافية غير دقيقة مشيرا الى ان اغلبها تتعلق بالجانب الاقتصادي وسيكون فيها مبالغ تتعهد فيها الدول العربية خصوصا الخليجية.

واضاف الموسوي: نعتز كثيرا بالموقف الرسمي والشعبي للكويت تجاه القضية عامة وصفقة القرن خاصة والتحرك المشرف على جميع المستويات الرسمية والشعبية، ونحن ننادي بالمتمسك بهذا الموقف الذي يعتز به الشعب الكويتي.

واشار الموسوي الى ان 7 ملايين لاجئ فلسطيني يكفل لهم القانون الدولي حق العودة وتعويضهم وتأتي صفقة القرن لتلغي ذلك وتدعو الى توطينهم في البلدان التي يعيشون بها لافتا الى ان القانون الدولي لو طبق بعدالة لما كان هناك دولة لاسرائيل.

واكد الموسوي ان المستوطنات الاسرائيلية باطلة ويجب تفكيكها وازالتها بحسب القانون الدولي بعكس ما تدعي الصفقة بان المستوطنات حق للمستوطنين في اسرائيل مشيرا الى ان الرئيس الاميركي انكر ان تكون القدس محتلة وسعى الى ان تكون عاصمة لاسرائيل ونقل سفارته اليها ودعا الاخرين الى ذلك. واوضح ان صفقة القرن هدفها تسييس القضية الفلسطينية والغائها من خلال التسويق لانعاش الاقتصاد الفلسطيني مؤكدا ان الشعب الفلسطيني يفتخر بالمواقف الكويتية المشرفة تجاه قضيته العادلة.

وفي تعقيب له على هامش الندوة قال النائب السيد عدنان عبدالصمد ان صفقة القرن ولدت ميتة وكل شيء عرف قبل ان تتم وكشفت الوجوه من مع ومن ضد، مشيرا الى انه للمرة الاولى نلاحظ توافق واتحاد الشعب الفلسطيني بجميع اطيافه وقواه السياسية وفصائله على نبذ واستنكار صفقة القرن.

وتابع عبدالصمد: الان هناك تيار كبير وقوي يعارض مؤتمرات السلام كما يطلق عليها وحالة عدم تقبل لكل هذه الصفقات والدليل عدم حضور الكثير من الرؤساء والشخصيات في مؤتمر البحرين الاخير.

