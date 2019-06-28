وطن النهار

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أمس الأول الاربعاء عن تسديد الأمانة العامة للأوقاف 230 ألف دينار رسوما مدرسية لنحو ألف طالب وطالبة قبل اختبارات نهاية العام الدراسي المنصرم.

وقال الشعلة لـ«كونا»: ان الأمانة ومن مبدأ تحمل المسؤولية تجاه المجتمع ولتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتعثرة بتسديد الرسوم الدراسية قررت تسديد جميع الرسوم المتعثرة عن الحالات المستحقة للمساعدة لتمكينهم من دخول الاختبارات وضمان استمرار تحصيلهم العلمي.

وأضاف هذه الخطوة جاءت تفعيلا لدور الوقف في خدمة فئات وشرائح المجتمع المختلفة والمستحقة لهذا النوع من المساعدة وهي تتناغم مع ما تقدمه الكويت وأهلها من مساعدات مالية وإنسانية وإغاثية للمنكوبين والغارمين داخل الكويت وخارجها.

